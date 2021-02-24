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Рианчо считает, что Промес поможет «Спартаку» стать чемпионом

16:54
Рауль Рианчо. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Рауль Рианчо. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» возвращение Квинси Промеса в московский клуб.

«Промес — отличное усиление для «Спартака»! Квинси — фантастический игрок, он был очень важным игроком для «Спартака» и одним из лучших легионеров в российском чемпионате. Он великолепен в игре 1-в-1. Думаю, в «Спартаке» он сможет вернуть свою прежнюю форму и помочь «Спартаку» стать чемпионом», — сказал Рианчо «СЭ».

Сегодня, 24 февраля, «Аякс» официально объявил о продаже Промеса в «Спартак» за 8,5 млн евро с возможностью увеличения суммы трансфера до 11 млн евро. Голландский футболист в текущем сезоне провел 19 матчей в составе «Аякса» и забил 6 мячей.

(Константин Колмаков)

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