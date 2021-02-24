Ребров уверен, что Промес в «Спартаке» сможет «дважды войти в одну реку»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров уверен, что новичок команды Квинси Промес принесет пользу команде. Голландец уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

«У меня сомнений нет, — сказал Ребров в прямом эфире в Instagram «СЭ». — Уверен, что у него все получится, и он принесет большую пользу команде. Мне уже хочется, чтобы он поскорее начал играть и показал, что войти в одну реку дважды можно».

Сегодня, 24 февраля, стало известно о переходе Промеса из «Аякса» в «Спартак». Сумма трансфера составит 8,5 миллиона и может вырасти с учетом бонусов до 11.