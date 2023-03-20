Прокуратура Нидерландов запросила для полузащитника «Урала» Влута 3,5 года тюрьмы

Прокуратура Нидерландов требует для полузащитника «Урала» Рая Влута 3,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, участником которого стал футболист. Сам Влут дал показания по делу в суде в Харлеме.

«Я выпил два или три бокала ликера. До несчастного случая я был на вечеринке в Амстердаме, которая закончилась раньше запланированного. Мы собирались переночевать в отеле в Амстердаме, но придумали новый план и поехали в Роттердам. Не подумав, мы сели в машину, а я оказался за рулем», — цитирует Влута NU.nl.

В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя. 20 марта прокуратура Нидерландов запросила для него 3,5 года тюрьмы.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал». Он провел за екатеринбуржцев 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.