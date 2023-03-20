Сперцян хочет продолжить карьеру в Италии или Испании

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян хотел бы начать свой путь в Европе в Италии или Испании, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в настоящий момент агентство CAA Stelar, с которым сотрудничает Сперцян, общается с разными клубами, включая представителей испанской Примеры и итальянской серии А. Сейчас же игрок сборной Армении полностью сосредоточен на выступлении за «Краснодар».

22-летний Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». В нынешнем сезоне Эдуард провел за «Краснодар» 26 матчей во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.