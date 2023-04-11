Прохин поделился ожиданиями матча с «Зенитом»

Защитник «Ростова» Данила Прохин назвал принципиальным предстоящий матч против «Зенита».

«Догнать реально. Вдруг «Зенит» все матчи проиграет. Нам надо просто выходить и выигрывать каждый следующий матч. Игра с «Зенитом» важна как для таблицы, так и для морального духа. Принципиален ли матч для меня? Совру, если скажу нет. Я воспитанник «Зенита». Хочется показать, на что я способен, и вся наша команда. Хочу ли вернуться в «Зенит» когда-нибудь? Где-то глубоко такая мысль появляется. Но я не просыпаюсь каждый день с мыслью: «Когда же я вернусь в «Зенит»?». Сейчас я игрок «Ростова», мне здесь нравится, и я делаю все, чтобы приносить пользу команде», — приводит слова Прохина «Спорт День за Днем».

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет 16 апреля. Начало — в 19:00 по мск.