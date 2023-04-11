Генич оценил шансы «Торпедо» побороться за стыковые матчи

Комментатор Константин Генич оценил шансы московского «Торпедо» побороться за стыковые матчи.

«Настоящая сеча нас ждет через тур, когда состоится матч «Торпедо» — «Химки». По турнирной таблице мы видим, что ситуация обостряется. Для «Торпедо» сейчас рабочая ситуация, но они все равно не выползут», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

В 22-м туре РПЛ «Торпедо» обыграло «Факел» со счетом 2:0 и набрало 13 очков. Отставание от воронежцев теперь составляет 4 очка.