Продюсер фильма о Яшине: «Вымысел у нас есть, но биографии спортсменов мы не меняли»

Создатели фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», в том числе продюсер картины Олег Капанец, рассказали о съемках, проблемах и ожидании от сборов.

Премьера фильма о Льве Яшине может пройти на малой арене «Динамо»

— Картина завершена, готова к прокату, — сказал Капанец на пресс-конференции. — Символично, что это происходит накануне юбилея Льва Ивановича. Идея родилась еще во время съемок фильма про Гагарина. Добро дала вдова Яшина Валентина Тимофеева. Она — профессиональный, редактор. Она согласилась с тем, что художественный вымысел должен быть, но не касаться личности самого Льва Яшина. У нас все выточено, близко к реальным событиям. Надуманных ходов у нас нет, биографии спортсменов мы не меняли. Мы хотели и показали то, как играла сборная СССР и сам Яшин. Когда бились не за деньги, а за честь страны.

— Почему так долго проходила работа?

— Во-первых, снимать было сложно. Съемка футбола на стадионе — это не баскетбол, где можно обвешать весь зал, закрытый крышей. Во-вторых, это финансирование. Собирали деньги по частям. Сначала нас поддержал банк ВТБ, потом свою роль сыграть глава рабочей группы Сергей Степашин. Его энергия позволила нам снять это кино. Благодаря нему мы привлекли Алишера Усманова, который, к счастью, болельщик «Динамо». Он сразу вошел в фильм в качестве попечителя. Большое кино делается 2-3 года, у нас заняло пять лет.

— Какие ожидания от проката?

— На самом деле сборы «Легенды №17» превзошли все ожидания. Выяснилось, что есть спрос на байопики о спорте. В этом плане кино о Яшине является, по факту, продолжением трилогии «Легенды №17» и «Движения Вверх». ПО качеству различий нет. Все зависит от наполненности кинотеатров. Нужно понимать, что у двух предыдущих фильмов был огромный бюджет, большая поддержка. Не все зависит от нас. Многое зависит от того, как поверят в фильм кинотеатры.

Режиссер фильма Валерий Чигинский рассказал о согласовании сценария и съемок с вдовой Яшина Валентиной Тимофеевной.

— Нам очень повезло, что с нами были Валентина Тимофеевна и Василий (Фролов, внук Яшина), — сказал Чигинский. — Нам очень помогла помощью семьи. Очень волновался перед встречей с вдовой, ведь говорили, что у нее непростой характер. Но когда мы с ней разговорились, стало понятно, что это человек удивительной души, не случайно Лев Иванович прожил с ней в согласии всю жизнь. Сейчас она болеет, но, мы надеемся, ничего не помешает ей сходить на премьеру фильма.

— Я только за то, чтобы снимали картины о великом прошлом. Лев Иванович становится легендой без легенды, — добавил внук Яшина Василий Фролов, участвовавший в съемках в качестве дублера. — Все знают, что он великий, но когда спрашиваешь почему никто не знает. Эта картина откроет больше знаний о Льве Ивановиче как человеке. Это был очень интересный жизненный опыт, я до этого никогда не был связан с кино. Для меня это был вызов. Понятно, что все происходило не без шероховатостей, актерам нужно было выполнять очень сложные элементы во время съемок. Но, насколько видите, все получилось. (Александр Рогулев)