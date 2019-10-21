Премьера фильма о Льве Яшине может пройти на малой арене «Динамо»

Создатели фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» ведут переговоры с УК «Динамо» о проведении премьеры картины в универсальном дворце стадиона в Петровском парке, который носит имя легендарного вратаря, сообщил продюсер фильма Олег Капанец.

— На мой взгляд, идея правильная, — сказал Капанец на пресс-конференции. — УК предложила нам бесплатно ледовый дворец. Но технически сделать сложно, но мы нашли решение. УК готова включится в промоушен картины. Осталось дело за малым: нужно найти финансирование, чтобы покрыть расходы на спецтехнику. Превратить ледовый дворец на одну ночь в самый большой кинотеатр России очень сложно. Для этого нам нужны партнеры. Если все сделать, то не стоило бы делать премьеру коммерческой, стоит сделать это для болельщиков «Динамо», они нуждаются сейчас в этом празднике. Времени мало. Если мы найдем средства, это стало бы большим событием. Премьера фильма намечена на конец ноября. (Александр Рогулев)

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