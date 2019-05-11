16:00 | Футбол — РПЛ

"Привет, ФНЛ, скучали?". "Енисей" - после разгрома от "Краснодара"

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"Енисей", проиграв "Краснодару" (0:4) в матче 28-го тура РПЛ, вылетел в ФНЛ. Твиттер красноярского клуба с энтузиазмом воспринял такой итог.

-  Привет, ФНЛ, скучали? - говорится в сообщении.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице и за два тура до конца чемпионата потерял шансы подняться в зону стыковых матчей. 

"Краснодар" вцепился в бронзу, "Енисей" вылетел из премьер-лиги

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Енисей - Краснодар

 

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