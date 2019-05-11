"Привет, ФНЛ, скучали?". "Енисей" - после разгрома от "Краснодара"

"Енисей", проиграв "Краснодару" (0:4) в матче 28-го тура РПЛ, вылетел в ФНЛ. Твиттер красноярского клуба с энтузиазмом воспринял такой итог.
- Привет, ФНЛ, скучали? - говорится в сообщении.
"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице и за два тура до конца чемпионата потерял шансы подняться в зону стыковых матчей.
"Краснодар" вцепился в бронзу, "Енисей" вылетел из премьер-лиги
Привет, @FNLeague, скучали?– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 11 мая 2019 г.
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