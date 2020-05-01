«Приход Тедеско дает определенные преимущества». Баду рассчитывает дебютировать в основе «Спартака»

Защитник «Спартака» Малколм Баду, выступающий за вторую команду красно-белых, оценил свои шансы дебютировать за первую команду.

— Бывший тренер Олег Кононов больше рассчитывал на российских игроков. К тому же не стоит забывать про лимит на легионеров, — цитирует Баду Fussballeck. — Так что я понимал, что не смогу сразу попасть в первую команду. Просто для меня переход в «Спартак» — это шанс выйти на новый уровень.

Три-четыре лучших команды ФНЛ могли бы выступать во второй бундеслиге. Например, московское «Торпедо» или «Ротор». Если сравнивать с Германией, то ФНЛ по уровню находится где-то между третьей и региональной лигой.

Я уже попадал в запас на матчи основной команды. Но проблема в том, что на замену обычно выпускают игроков атаки. Защитников просто так не меняют.

Приход Тедеско. Без сомнения, это дает определенные преимущества. Но новый тренер ко всем относится одинаково. Конечно, мне проще понимать его требования, так как для этого мне не нужен переводчик.

Я рассчитываю, что смогу дебютировать в основной команде. Пока тренерский штаб считает, что мне лучше играть во второй команде, чтобы найти свой ритм. Стараюсь зарекомендовать себя с лучшей стороны.