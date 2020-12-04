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Президент «Урала»: «Зенит» будет злой после поражения от «Брюгге»

09:12
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Хочется снова добиться успеха в матче с таким соперником. Понимаем, что будет непросто. И недавний матч «Зенита» в Лиге чемпионов нам не помощник. Да, команда физически может устать, но эмоционально она будет злая после поражения от «Брюгге». Поэтому нашим ребятам надо быть крайне внимательными в каждом эпизоде. Но в целом они готовы к этому. Все у нас готовятся к игре в обычном режиме, на позитиве, тем более после того, как выиграли последний матч у «Сочи», — приводит слова Иванова «Известия».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1095509/aleksei-fomin/troe-v-gonke-sokhraniat-li-lidery-rpl-ravenstvo-nabrannykh-ochkov

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