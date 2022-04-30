Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:45

Романцев — о просмотрах судьями видеоповторов: «Ради справедливости можно потерпеть паузу в 10 минут»

Романцев обозначил отношение к паузам во время матчей из-за просмотров судьями повторов
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», сказал «СЭ», как он относится к долгим паузам во время матчей из-за просмотров судьями видеоповторов.

— Не раздражает ли вас, что российские судья во время матчей тратят так много времени на просмотры видеоповторов? Не изменилось ли после этого ваше отношение к появлению ВАР?

— Не раздражает. Ведь это делается ради справедливости. Честно говоря, как только появились ВАР, я подумал, что уж теперь это избавит судей от случайных ошибок. А на деле оказалось, что скандалов по поводу их решений стало еще больше. Надеюсь, что это временно, поскольку мы только начинаем осваивать абсолютно новый этап, в который вступил современный футбол. А потому, считаю, что ради справедливости можно по ходу матча потерпеть паузу и в пять, и в десять минут.

Футболисты сборной России. Романцев — о проблемах «Спартака», «Локо» и наших командах в Европе: «Вернуться без флага и гимна? Послал бы их подальше!»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Олег Романцев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
На санкции не спишешь. Чудинов проиграл бой узбеку Абдугофурову и лишился шансов на звездную оппозицию
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Зенит» может стать чемпионом уже сегодня. Что для этого нужно
Карпин громко вернулся в «Ростов»: вводит в состав молодежь и круто работает с лидерами
Романцев назвал, кого считает главным конкурентом «Зенита»
Романцев — о ситуации в «Локомотиве»: «Пришла компания немецких Остапов Бендеров»
«Открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать». Романцев — о судействе матчей красно-белых
«Зенит» забьет три мяча «Локомотиву», «Динамо» может потерять очки. Прогнозы на 27-й тур РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» может стать чемпионом уже сегодня. Что для этого нужно
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости