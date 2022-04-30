Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», сказал «СЭ», как он относится к долгим паузам во время матчей из-за просмотров судьями видеоповторов.

— Не раздражает ли вас, что российские судья во время матчей тратят так много времени на просмотры видеоповторов? Не изменилось ли после этого ваше отношение к появлению ВАР?

— Не раздражает. Ведь это делается ради справедливости. Честно говоря, как только появились ВАР, я подумал, что уж теперь это избавит судей от случайных ошибок. А на деле оказалось, что скандалов по поводу их решений стало еще больше. Надеюсь, что это временно, поскольку мы только начинаем осваивать абсолютно новый этап, в который вступил современный футбол. А потому, считаю, что ради справедливости можно по ходу матча потерпеть паузу и в пять, и в десять минут.