Президент «Урала»: «Спартак» покупает дорогих футболистов. Не понимаю, куда деваются мальчишки из академии?»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о воспитанниках «Спартака».

— У «Спартака» неограниченные возможности, — сказал Иванов на видео на Youtube-канале Е1. — Они много покупают дорогих футболистов. Не понимаю, у них очень хорошая школа, очень хорошая академия, много мальчишек со всей страны привозят. И куда потом эти мальчишки деваются? Когда они иностранца нового привезут, смотришь: «Ну, дайте же шанс своему молодому». Скажите, что в этом году не будете чемпионами, потому что хотите играть своими молодыми игроками.