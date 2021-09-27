«Нижний Новгород» — ЦСКА: Ахметов реализовал пенальти
20:26
ЦСКА забил еще один мяч в ворота «Нижнего Новгорода» в матче девятого тура Тинькофф РПЛ.
На 62-й минуте пенальти реализовал Ильзат Ахметов. Он сам и заработал 11-метровый.
Счет матча — 2:0 в пользу московских армейцев.
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