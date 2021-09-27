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«Нижний Новгород» — ЦСКА: Ахметов реализовал пенальти

20:26
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ЦСКА забил еще один мяч в ворота «Нижнего Новгорода» в матче девятого тура Тинькофф РПЛ.

На 62-й минуте пенальти реализовал Ильзат Ахметов. Он сам и заработал 11-метровый.

Счет матча — 2:0 в пользу московских армейцев.

Нижний Новгород — ЦСКА

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Евгений Петров все материалы автора

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