ЦСКА забил еще один мяч в ворота «Нижнего Новгорода» в матче девятого тура Тинькофф РПЛ.

На 62-й минуте пенальти реализовал Ильзат Ахметов. Он сам и заработал 11-метровый.

Счет матча — 2:0 в пользу московских армейцев.