«Спартак» — «Торпедо»: Промес открыл счет в матче

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отличился в матче 15-го тура РПЛ против «Торпедо.

Он открыл счет в начале второго тайма — 1:0.

Промес вышел один на один с голкипером и со второй попытки отправил мяч в ворота.

Промес забил 12-й гол в нынешнем сезоне и вышел в лидеры спора бомбардиров.