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Сегодня, 17:42

«Спартак» — «Торпедо»: Промес открыл счет в матче

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отличился в матче 15-го тура РПЛ против «Торпедо.

Он открыл счет в начале второго тайма — 1:0.

Промес вышел один на один с голкипером и со второй попытки отправил мяч в ворота.

Промес забил 12-й гол в нынешнем сезоне и вышел в лидеры спора бомбардиров.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торпедо&raquo;. «Спартак» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча

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Основные источники исследования

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Зенит

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30%

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Ф2(-1.5)

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ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
4
0
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2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
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 Урал 15 5 2 8 17-26 17
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 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
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 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
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 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
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 11
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