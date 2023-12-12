Защитник «Зенита» Чистяков избежал серьезного повреждения
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прошел медицинское обследование, сообщает в Telegram-канале пресс-служба петербургского клуба.
Отмечается, что по итогам процедуры у игрока не выявлено серьезного повреждения. Футболист из-за травмы был заменен на 24-й минуте матча 18-го тура против «Пари НН» (1:0).
В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в пяти матчах за сине-бело-голубых в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.
После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: https://t.me/fczenit/16189
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|2.03
|00:00
|
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|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
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|00:00
|
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|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
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|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
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Зенит
|14
|
|
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|П
|
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Квинси Промес
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|
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