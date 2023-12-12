Защитник «Зенита» Чистяков избежал серьезного повреждения

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прошел медицинское обследование, сообщает в Telegram-канале пресс-служба петербургского клуба.

Отмечается, что по итогам процедуры у игрока не выявлено серьезного повреждения. Футболист из-за травмы был заменен на 24-й минуте матча 18-го тура против «Пари НН» (1:0).

В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в пяти матчах за сине-бело-голубых в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.