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Защитник «Зенита» Чистяков избежал серьезного повреждения

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прошел медицинское обследование, сообщает в Telegram-канале пресс-служба петербургского клуба.

Отмечается, что по итогам процедуры у игрока не выявлено серьезного повреждения. Футболист из-за травмы был заменен на 24-й минуте матча 18-го тура против «Пари НН» (1:0).

В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в пяти матчах за сине-бело-голубых в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/fczenit/16189
Дмитрий Чистяков
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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