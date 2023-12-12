Президент «Урала»: «Мы хотели арендовать Марадишвили, «Локомотив» отказал»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб не смог приобрести полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили.

— Может быть, все-таки стоило подписать Марадишвили, несмотря на его грузинский паспорт?

— Да дело же не только в грузинском паспорте. Мы хотели взять его в аренду, «Локомотив» не отпустил. Да, возможно, и не выкупили бы его, но арендовать мы были готовы. В московском клубе ответили, что Марадишвили им нужен, что там на него рассчитывают, будут давать игровое время. Мы тут уже ничего поделать не могли, хотя и с отцом Константина разговаривали, и с ним лично.