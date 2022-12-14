Президент «Урала» Иванов ответил на вопрос о возможном переходе Дзюбы в клуб из Екатеринбурга

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в клуб из Екатеринбурга.

— Рассматриваете переход Дзюбы в «Урал»?

— Рассматриваем, только чтоб в вашей команде играл, — ответил Иванов.

34-летний Дзюба в данный момент является свободным агентом, в начале ноября нынешнего года он расторг контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел 5 матчей и забил 1 гол.