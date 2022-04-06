Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об отстранении троих арбитров от работы на матчах Тинькофф РПЛ до конца сезона-2021/22.

Сегодня, 6 апреля, судейский комитет РФС отстранил до конца сезона судей Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова. Игорь Панин судил игру 23-го тура ЦСКА — «Урал» (2:2) и не стал назначать пенальти в ворота армейцев в конце встречи. Позднее Экспертно-судейская комиссия РФС признала это решение неверным.

«Мне от этого решения ни жарко ни холодно. Три очка, если бы удалось забить пенальти в ворота с голкипером с мировым именем, не вернуть. Если у судьи низкая квалификация, его надо переводить, отстранять, ведь плохое судейство бьет по всему российскому футболу.

У нас с судьями проблема — нормальных арбитров мало. Хотелось бы, чтобы молодые ребята, которые сейчас начинают судить, повышали квалификацию. Но когда из игры в игру судят неправильно и не так, как надо, судьи не справляются, то надо приводить других. Если они хорошо работают, то их надо дальше двигать, если нет, то убирать», — приводит ТАСС слова Иванова.

Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объяснил, почему Панин, Любимов и Сухой были отстранены до конца сезона.