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«Мне от этого ни холодно ни жарко. Три очка не вернуть». Президент «Урала» Иванов — об отстранении судьи Панина до конца сезона

Президент «Урала» Иванов высказался об отстранении троих арбитров до конца сезона РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об отстранении троих арбитров от работы на матчах Тинькофф РПЛ до конца сезона-2021/22.

Сегодня, 6 апреля, судейский комитет РФС отстранил до конца сезона судей Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова. Игорь Панин судил игру 23-го тура ЦСКА — «Урал» (2:2) и не стал назначать пенальти в ворота армейцев в конце встречи. Позднее Экспертно-судейская комиссия РФС признала это решение неверным.

«Мне от этого решения ни жарко ни холодно. Три очка, если бы удалось забить пенальти в ворота с голкипером с мировым именем, не вернуть. Если у судьи низкая квалификация, его надо переводить, отстранять, ведь плохое судейство бьет по всему российскому футболу.
У нас с судьями проблема — нормальных арбитров мало. Хотелось бы, чтобы молодые ребята, которые сейчас начинают судить, повышали квалификацию. Но когда из игры в игру судят неправильно и не так, как надо, судьи не справляются, то надо приводить других. Если они хорошо работают, то их надо дальше двигать, если нет, то убирать», — приводит ТАСС слова Иванова.

Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объяснил, почему Панин, Любимов и Сухой были отстранены до конца сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/14297455
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Игорь Панин
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
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