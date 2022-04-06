КДК РФС оштрафовал Сандро Шварца на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны во время матча с «Краснодаром»

КДК оштрафовал главного тренера «Динамо» Шварца на 30 тысяч рублей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц получил штраф по итогам матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«В матче с «Краснодаром» Сандро был оштрафован на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны во время игры. Немецкий специалист неоднократно пересек обозначенную разметку», — сказал Артур Григорьянц журналистам.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками в 23 матчах.