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Сегодня, 16:47

Иванов считает, что «Урал» не должен был проигрывать ЦСКА: «Немного не повезло»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре против ЦСКА (1:2) в рамках 23-го тура РПЛ.

«Мы играли и сражались. Хорошо играли. Считаю, что пенальти в наши ворота не было. Не знаю, что там видел арбитр на ВАР. Не должны были проигрывать эту игру. Немного не повезло. Хотя ЦСКА тоже выглядело очень хорошо», — сказал Иванов «СЭ».

После 23 матчей ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — одиннадцатый (25 очков).

РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Григорий Иванов (руководитель)
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
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Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
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15.04 19:00
Торпедо – Спартак
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П
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