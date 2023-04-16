Иванов считает, что «Урал» не должен был проигрывать ЦСКА: «Немного не повезло»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре против ЦСКА (1:2) в рамках 23-го тура РПЛ.

«Мы играли и сражались. Хорошо играли. Считаю, что пенальти в наши ворота не было. Не знаю, что там видел арбитр на ВАР. Не должны были проигрывать эту игру. Немного не повезло. Хотя ЦСКА тоже выглядело очень хорошо», — сказал Иванов «СЭ».

После 23 матчей ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — одиннадцатый (25 очков).