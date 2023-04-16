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Сегодня, 16:49

Мостовой считает, что возможная победа «Ростова» не помешает «Зениту» стать чемпионом России

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что возможное поражение «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова» не помешает петербургской команде стать чемпионом.

«Я думаю, «Зенит» все равно чемпионом станет. Ясно, что бороться будут. Мы видим, что с «Зенитом» все сейчас нормально играют, они еле-еле выигрывают свои матчи. И с «Локомотивом» из-за мастерства некоторых футболистов вытащил игру. Все равно у «Ростова» свои козыри есть. Наверняка снова будут просить пенальти. Комличенко опять будет падать. Будет ли пенальти в ворота «Зенита»? Я не знаю, судьи тоже понимают, что Комличенко в штрафной просто падает и все. Форвард при росте в два метра при любом контакте упадет в штрафной. Это смешно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В 22 турах РПЛ «Зенит» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» располагается на второй строчке, отставая на 9 баллов.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005088245_mostovoy_schitaet_chto_vozmojnaya_pobeda_rostova_ne_pomeshaet_zenitu_stat_chempionom
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
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Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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