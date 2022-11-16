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Президент «Урала» Иванов: «Мы еще увидим прежнего Шатова»

Президент «Урала» Иванов считает, что Шатов еще принесет пользу команде
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов уверен: Шатов еще принесет пользу его команде.

— Что скажете тогда о Шатове? Частые травмы мешают ему проявить себя в полной мере?

— Да, травматизм. Но я его очень ценю. Олег точно не сказал еще последнего слова в футболе. Сейчас мы не формировали его восстановление, дали время. Он почистил ахилл, пришел в норму. Теперь надо набрать форму. Вот — вышел на 20 минут на замену в последнем туре, поучаствовал в комбинации, когда, увы, отменили гол Каштанова. По тренировкам видно, что это большой мастер. Это тоже наша легенда. Ему еще играть и играть. Скоро отправимся на сборы. Надеюсь, Олег наберет нужные кондиции и мы увидим прежнего Шатова весной.

— Правда, что вы не хотели видеть в команде «короля дальней штанги» Юрия Газинского, так как он не захотел переходить в «Урал» летом?

— Никакой обиды у меня на Юру точно не было. Просто летом возникло некоторое недопонимание. Мы предложили ему одни условия, он рассчитывал на другие. Это нормальная ситуация для футболиста, который ищет для себя оптимальный вариант. Ничего — бывает. Потом мы еще раз встретились, переговорили и решили посотрудничать. Газинский быстро вписался в нашу игру. Ведь Гончаренко его знает по работе в «Краснодаре», хотел видеть его здесь. Так что все сошлось. Юра уже забил за нас три гола. Отдал две результативные передачи. Я шучу на этот счет. В свое время после «Урала» Федя Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата. У нас все оживают (смеется). Против «Факела» у Газинского было несколько моментов. Эх, жаль, что не попал...

Шатов получил травму в матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3). «Урал» сообщал, что у игрока небольшое повреждение. В августе он был успешно прооперирован в Германии.

В июне Шатов продлил контракт с екатеринбургским клубом до 2023 года. В текущем сезоне 32-летний футболист сыграл за команду 2 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Полностью интервью с Григорием Ивановым читайте здесь

Олег Шатов
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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