Президент «Урала» Иванов: «Мы еще увидим прежнего Шатова»

Президент «Урала» Григорий Иванов уверен: Шатов еще принесет пользу его команде.

— Что скажете тогда о Шатове? Частые травмы мешают ему проявить себя в полной мере?

— Да, травматизм. Но я его очень ценю. Олег точно не сказал еще последнего слова в футболе. Сейчас мы не формировали его восстановление, дали время. Он почистил ахилл, пришел в норму. Теперь надо набрать форму. Вот — вышел на 20 минут на замену в последнем туре, поучаствовал в комбинации, когда, увы, отменили гол Каштанова. По тренировкам видно, что это большой мастер. Это тоже наша легенда. Ему еще играть и играть. Скоро отправимся на сборы. Надеюсь, Олег наберет нужные кондиции и мы увидим прежнего Шатова весной.

— Правда, что вы не хотели видеть в команде «короля дальней штанги» Юрия Газинского, так как он не захотел переходить в «Урал» летом?

— Никакой обиды у меня на Юру точно не было. Просто летом возникло некоторое недопонимание. Мы предложили ему одни условия, он рассчитывал на другие. Это нормальная ситуация для футболиста, который ищет для себя оптимальный вариант. Ничего — бывает. Потом мы еще раз встретились, переговорили и решили посотрудничать. Газинский быстро вписался в нашу игру. Ведь Гончаренко его знает по работе в «Краснодаре», хотел видеть его здесь. Так что все сошлось. Юра уже забил за нас три гола. Отдал две результативные передачи. Я шучу на этот счет. В свое время после «Урала» Федя Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата. У нас все оживают (смеется). Против «Факела» у Газинского было несколько моментов. Эх, жаль, что не попал...

Шатов получил травму в матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3). «Урал» сообщал, что у игрока небольшое повреждение. В августе он был успешно прооперирован в Германии.

В июне Шатов продлил контракт с екатеринбургским клубом до 2023 года. В текущем сезоне 32-летний футболист сыграл за команду 2 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

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