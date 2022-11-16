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Президент «Урала» Иванов: «Звал к нам Дзагоева. Но он пошел к Слуцкому»

Президент «Урала» Иванов рассказал, что летом вел переговоры с Дзагоевым и Оздоевым
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» сообщил, что летом вел переговоры с полузащитниками Магомедом Оздоевым и Аланом Дзагоевым.

— Летом вы хотели позвать в команду Магомеда Оздоева и Алана Дзагоева. Почему не сложилось?

— Да, говорили с этими игроками. Оздоев выбрал Турцию. Может быть, там предложили более выгодные условия. С уважением отношусь к этому игроку — очень опытный, он бы нам помог. Никогда не говори «никогда». Может быть, еще поработаем вместе.

— А Дзагоев?

— К нему тоже был интерес, переговорили. Но Алан пошел к тренеру, у которого несколько лет играл в ЦСКА, — к Леониду Слуцкому. Хотя он и требования Виктора Гончаренко очень хорошо знает. Что ж, сделал такой выбор. Дай бог, чтобы помог «Рубину» вернуться в РПЛ. Считаю, Казань, Республика Татарстан должны иметь свою команду в элитном дивизионе. Желаю им удачи.

Дзагоев перешел в «Рубин» в сентябре. За это время полузащитник провел за казанцев 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Оздоев перешел в турецкий «Фатих Карагюмрюк». Он провел за клуб 12 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Полностью интервью с Григорием Ивановым читайте здесь

Алан Дзагоев
Магомед Оздоев
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
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 - : -
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