Президент «Урала» Иванов: «Звал к нам Дзагоева. Но он пошел к Слуцкому»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» сообщил, что летом вел переговоры с полузащитниками Магомедом Оздоевым и Аланом Дзагоевым.

— Летом вы хотели позвать в команду Магомеда Оздоева и Алана Дзагоева. Почему не сложилось?

— Да, говорили с этими игроками. Оздоев выбрал Турцию. Может быть, там предложили более выгодные условия. С уважением отношусь к этому игроку — очень опытный, он бы нам помог. Никогда не говори «никогда». Может быть, еще поработаем вместе.

— А Дзагоев?

— К нему тоже был интерес, переговорили. Но Алан пошел к тренеру, у которого несколько лет играл в ЦСКА, — к Леониду Слуцкому. Хотя он и требования Виктора Гончаренко очень хорошо знает. Что ж, сделал такой выбор. Дай бог, чтобы помог «Рубину» вернуться в РПЛ. Считаю, Казань, Республика Татарстан должны иметь свою команду в элитном дивизионе. Желаю им удачи.

Дзагоев перешел в «Рубин» в сентябре. За это время полузащитник провел за казанцев 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Оздоев перешел в турецкий «Фатих Карагюмрюк». Он провел за клуб 12 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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