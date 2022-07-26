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Сегодня, 16:10

Иванов заявил, что «Екатеринбург Арена» готова к использованию Fan ID

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о готовности клуба к использованию Fan ID.

Напомним, что с сезона-2022/23 для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимо иметь Fan ID, который будет действовать с третьего тура на пяти стадионах — в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

«Готовы ли мы? Думаю, да, — приводит слова Иванова «РБ Спорт». — Учения проходили, проблем не возникло. Посмотрим, как все получится в день игры. В «Урале» все получили Fan ID. Мы же играть хотим».

В третьем туре РПЛ «Урал» на стадионе «Екатеринбург Арена» примет «Краснодар». Встреча пройдет с использованием Fan ID. Игра состоится в пятницу, 29 июля, и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ekaterinburg-arena-gotova-k-ispol-zovaniyu-fan-id/
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
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6
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
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13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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Урал – Краснодар
 - : -
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 - : -
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