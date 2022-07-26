Иванов заявил, что «Екатеринбург Арена» готова к использованию Fan ID

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о готовности клуба к использованию Fan ID.

Напомним, что с сезона-2022/23 для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимо иметь Fan ID, который будет действовать с третьего тура на пяти стадионах — в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

«Готовы ли мы? Думаю, да, — приводит слова Иванова «РБ Спорт». — Учения проходили, проблем не возникло. Посмотрим, как все получится в день игры. В «Урале» все получили Fan ID. Мы же играть хотим».

В третьем туре РПЛ «Урал» на стадионе «Екатеринбург Арена» примет «Краснодар». Встреча пройдет с использованием Fan ID. Игра состоится в пятницу, 29 июля, и начнется в 18.00 по московскому времени.