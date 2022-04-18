Гончаренко может возглавить «Урал», если клуб останется в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Урал» в следующем сезоне, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, екатеринбургский клуб хочет назначить 44-летнего белоруса в случае сохранения прописки в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).

Помимо ЦСКА Гончаренко также работал в «Кубани», «Урале», «Уфе» и «Краснодаре». Вместе с московским клубом тренер становился обладателем Суперкубка России в 2018 году.

После 25 туров РПЛ «Урал» набрал 21 очко и занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице.