Президент «Торпедо» рассказал о том, кто будет курировать всю спортивную структуру клуба

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, кто будет курировать всю спортивную структуру клуба после прихода в команду Жозепа Клотета.

— Планируется ли, что Клотет будет курировать всю спортивную структуру?

— Мы будем выстраивать нормальный спортивный департамент, которого не было, с нормальной вертикалью. У нас есть договоренность, что все сотрудники, которые будут приезжать к нам, станут делиться знаниями и опытом со всеми из нашей вертикали.

— Илья Стефанович? Он порядочный, образованный, умный футболист. В своем интервью он раскрывает свою личность, рассказывает, какой он футболист. По каким-то причинам, чтобы показать умного футболиста, решили погнаться за кликами и выдернуть из статьи осуждаемые моменты. Мы поддерживаем Илью, он сам переживает из-за того, что было выдернуто из разговора. Илья выйдет со своим обращением. Футболисты, которые находятся в «Торпедо», самые лучшие, они имеют жизненные ценности, которые могут стать примером.

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 20 туров.