Главный тренер «Торпедо» Клотет назвал главную проблему команды

— Для меня важно, чтобы игроки были физически сильными, динамичными. Мы будем смотреть и на другие качества при подборе состава. Что касается моей философии, то нам нужно перевернуть страницу. И сейчас игроки должны выкладываться на 120 процентов, чтобы добиться результата. А летом будем смотреть.

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 20 туров.