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Сегодня, 14:35

Главный тренер «Торпедо» Клотет назвал главную проблему команды

Константин Белов
Корреспондент
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Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о проблемах команды.

— Какая главная проблема у команды сейчас?

— Мы отстаем в защите, у нас есть тактические проблемы в том, как создавать неприятности соперникам в атаке. Нужно много работать в обороне, чтобы мешать атакам соперника. Проблемы психологического плана тоже присутствуют. Проблема в том, как игроки воспринимают ситуацию. Нужно быть спокойными, выходить на поле более уверенными, находить силы. Чтобы проявлять здоровый эгоизм и профессионализм на поле. Мы будем им помогать, сейчас концентрируем внимание команды только на игре с «Ростовом», больше ни на чем. После каждой игры надо настраиваться на следующий матч.

— Есть понимание, какие позиции сейчас требуют усиления?

— Для меня важно, чтобы игроки были физически сильными, динамичными. Мы будем смотреть и на другие качества при подборе состава. Что касается моей философии, то нам нужно перевернуть страницу. И сейчас игроки должны выкладываться на 120 процентов, чтобы добиться результата. А летом будем смотреть.

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 20 туров.

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
4
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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