Тюкавин: «За две недели с Захаряном полностью выучили английский и остановились»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал о своей футбольной мечте.

— Твоя мечта?

— Испания.

— К Захаряну?

— К Захе, да (смеется). Если получится, Испания мне ближе. Нравится сама страна, климат, чемпионат. С детства болею за «Реал». Надо стремиться, тренироваться, расти. Самое главное для меня сейчас — восстановиться, войти в игру. А затем — постараться исполнить мечту всех динамовцев.

— Уроки английского с Захаряном продолжаются?

— Мы за две недели его полностью выучили и остановились. Слишком легкий оказался, ха-ха.

Полное интервью Тюкавина читайте на сайте «СЭ».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.