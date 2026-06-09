Источник: «Спартак» предложит 4 миллиона евро за Воробьева, «Локомотив» хочет 6

«Спартак» готовится сделать «Локомотиву» предложение по нападающему Дмитрию Воробьеву, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, красно-белые предложат 4 миллиона евро. При этом «Локомотив» оценивает 28-летнего футболиста в 6 миллионов.

Воробьев выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 6 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max