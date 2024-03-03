Алаев: «Отлично, что РПЛ вернулась. Как болельщик, я получил удовольствие»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возобновление чемпионата России.

«Я посмотрел два матча в живую, оба матча оставили хорошее впечатление. К сожалению, не все матчи увидел, посмотрю обзоры. Но сегодня и вчера мне понравился футбол, понятно, что с весенним оттенком он. Как болельщик, я получил удовольствие. В матче «Зенит» — «Спартак» было не так много моментов, но накал был. Плюс отдельно отмечу болельщиков, 57 тысяч — в нынешнее время шикарная атмосфера. Получил большое удовольствие от похода на футбол. Сегодня была отличная атмосфера, 15 тысяч человек. «Динамо» с победой. Отлично, что РПЛ вернулась», — сказал Алаев.

В центральном матче 19-го тура РПЛ «Зенит» дома сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), а в воскресенье, 3 марта, «Динамо» обыграло «Локомотив» (2:1) в московском дерби.