Алаев: «Мне бы хотелось, чтобы Дзюба и Соболев говорили после каждой игры»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал нежелание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева общаться с журналистами после матчей.

«Я за то, чтобы переговоры судей выкладывали прямо в режиме онлайн на матче! Это же не пилоты самолета. Шутки шутками, но я уверен, что к этому придет. Я за то, чтобы судьи были открытыми. Однако футболисты Дзюба и Соболев молчат? Мне бы хотелось, чтобы они говорили после каждой игры. Но, к сожалению, заставить мы их не можем. Плохо — будем работать. Никто никого заставлять не собирается. Если затрачивать тему, что игроки не говорят, то ситуация меняется. Я обещаю поговорит с Дзюбой на счет этого [общение со СМИ]», — сказал Алаев.

Дзюба объяснил свое нежелание давать интервью тем, что представители СМИ «не задают нормальные вопросы», а Соболев объявил бойкот журналистам после того, как в прессе писали о его конфликте с Гильермо Абаскалем.