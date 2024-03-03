Горшков: «Ничья в матче «Зенит» — «Спартак» закономерна»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился впечатлениями от матча «Зенит» — «Спартак» в 19-м туре РПЛ (0:0).

«Получился неяркий матч, мало моментов. Ничья — закономерный результат. По игре могу выделить Андрея Мостового. Он создавал моменты. В первом тайме было несколько опасных ситуаций с его участием. Чемпионская гонка обостряется. Может, из-за того, что «Зенит» знал результат матча в Краснодаре, команда не так рисковала. Понятно, что победа нужна, но проигрывать тоже было нельзя», — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.