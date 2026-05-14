Алаев пропустил совещания комитета УЕФА из-за логистических и визовых проблем

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о причинах, мешающих его продуктивной работе в комитете УЕФА по делам безопасности на стадионах.

«Принял участие в очень полезной конференции УЕФА относительно безопасности стадионов. Что касается работы в комитете за год, то не так продуктивно, как хотелось бы, потому что пропустил два совещания из-за логистических и визовых проблем. Следующее заседание комитета состоится в сентябре», — цитирует Алаева ТАСС.

Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по делам безопасности на стадионах. Ранее он сообщал, что планировал посетить заседание этого органа в Лондоне. Оно было запланировано на апрель.

С февраля 2022 года российские команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max