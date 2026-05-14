Дуран покинул расположение «Зенита» в связи с личными обстоятельствами
«Зенит» объявил о том, что нападающий Джон Дуран покинул расположение команды.
«Руководство клуба и колумбийский нападающий согласовали отсутствие игрока в связи с личными обстоятельствами», — говорится в сообщении.
В «Зените» отметили, что о возвращении 22-летнего футболиста объявят дополнительно.
Дуран перешел в «Зенит» в феврале 2026 года на правах аренды из «Аль-Насра». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
За российскую команду колумбиец в 11 матчах забил два гола и отдал одну результативную передачу.
«Зенит» с 65 очками занимает первое место в таблице РПЛ. 17 мая команда сыграет в заключительном 30-м туре с «Ростовом» на выезде.
Источник: ФК «Зенит»
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|
3
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|0
|1
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|9
|
4
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|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
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|2
|2
|0
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|8
|
6
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|2
|0
|2
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|6
|
7
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|1
|2
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|5
|
8
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|1
|2
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|5
|
9
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|1
|2
|1
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|5
|
10
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|4
|1
|1
|2
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|4
|
11
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|1
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|
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|4
|0
|3
|1
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|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
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|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
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|2
|
15
|Акрон
|4
|0
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|2
|
16
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|4
|0
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|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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