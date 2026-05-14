Дуран покинул расположение «Зенита» в связи с личными обстоятельствами

«Зенит» объявил о том, что нападающий Джон Дуран покинул расположение команды.

«Руководство клуба и колумбийский нападающий согласовали отсутствие игрока в связи с личными обстоятельствами», — говорится в сообщении.

В «Зените» отметили, что о возвращении 22-летнего футболиста объявят дополнительно.

Дуран перешел в «Зенит» в феврале 2026 года на правах аренды из «Аль-Насра». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

За российскую команду колумбиец в 11 матчах забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Зенит» с 65 очками занимает первое место в таблице РПЛ. 17 мая команда сыграет в заключительном 30-м туре с «Ростовом» на выезде.

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