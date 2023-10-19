Президент «Ростова» — о результатах команды: «Не надо паниковать»

В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о последних неудовлетворительных результатах команды.

— Довольны ли вы игрой команды после первой трети сезона?

— Игрой эпизодами доволен. Есть определенные таймы, которые мне очень понравились. А результатами — нет. Сейчас не надо паниковать, нервничать, нужно успокоиться, работать — и результат придет.

— Допускаете, что «Ростов» может вылететь по итогам сезона?

— Нет, я даже не допускаю, что мы попадем в стыковые матчи.

На данный момент ростовчане занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 11 туров.