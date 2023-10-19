Президент «Ростова» — о задачах на сезон: «Когда ты в пятерке — тебе спокойней»
В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о задачах на сезон.
— Сформулируйте задачу на сезон.
— Из сезона в сезон они одинаковые: сначала обезопасить себя от вылета, от стыковых матчей, а потом забраться как можно выше в турнирной таблице. Да, сложившаяся ситуация напрягает. Очевидно, когда ты в пятерке — тебе спокойней. Изначально мы хотели заработать 32 очка в осенней части, чтобы до зимней паузы обезопаситься. В том году у нас это получилось.
— То есть в теории 12-е место удовлетворит вас?
— Нет. Не вылететь, не попасть в стыки — первая часть задачи. А потом — как можно выше подняться в таблице. Я буду доволен пятеркой. Но глупо об этом рассуждать, когда мы находимся на 14-м месте.
— Как «Ростов» относится к Кубку? В матчах этого турнира зачастую играет второй состав.
— Состав на Кубок ставится в зависимости от обстоятельств. Осенью мы играем в середине недели — это одна история. Так происходит из-за большой плотности игр. И не понимаю, когда говорят: «Первый состав, второй состав». В команде более 20 футболистов, но они все равны. А когда кто-то говорит, что плохо относится к Кубку, — он лукавит. Сейчас в Кубке премиальные существенны для многих клубов.
В начале ноября у нас будет важная игра против «Урала». Хочется пройти в весеннюю часть по Пути РПЛ. Тогда уже зимой сможем сказать: хотим дойти до финала. Не знаю ни одной команды, которая не хочет выиграть в финале. Формулировка «выиграть Кубок» психологически давит на молодых футболистов. Сначала дойдите до финала. А сейчас надо идти от игры к игре.
На данный момент ростовчане занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 11 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1