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Сегодня, 17:15

Президент «Ростова» — о задачах на сезон: «Когда ты в пятерке — тебе спокойней»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о задачах на сезон.

— Сформулируйте задачу на сезон.

— Из сезона в сезон они одинаковые: сначала обезопасить себя от вылета, от стыковых матчей, а потом забраться как можно выше в турнирной таблице. Да, сложившаяся ситуация напрягает. Очевидно, когда ты в пятерке — тебе спокойней. Изначально мы хотели заработать 32 очка в осенней части, чтобы до зимней паузы обезопаситься. В том году у нас это получилось.

— То есть в теории 12-е место удовлетворит вас?

— Нет. Не вылететь, не попасть в стыки — первая часть задачи. А потом — как можно выше подняться в таблице. Я буду доволен пятеркой. Но глупо об этом рассуждать, когда мы находимся на 14-м месте.

— Как «Ростов» относится к Кубку? В матчах этого турнира зачастую играет второй состав.

— Состав на Кубок ставится в зависимости от обстоятельств. Осенью мы играем в середине недели — это одна история. Так происходит из-за большой плотности игр. И не понимаю, когда говорят: «Первый состав, второй состав». В команде более 20 футболистов, но они все равны. А когда кто-то говорит, что плохо относится к Кубку, — он лукавит. Сейчас в Кубке премиальные существенны для многих клубов.

В начале ноября у нас будет важная игра против «Урала». Хочется пройти в весеннюю часть по Пути РПЛ. Тогда уже зимой сможем сказать: хотим дойти до финала. Не знаю ни одной команды, которая не хочет выиграть в финале. Формулировка «выиграть Кубок» психологически давит на молодых футболистов. Сначала дойдите до финала. А сейчас надо идти от игры к игре.

На данный момент ростовчане занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 11 туров.

Арташес Арутюнянц. «Не считаю, что кто-то в РПЛ намного сильнее «Ростова», обыграть можем любого». Босс клуба Арутюнянц — о Карпине, судействе и задачах на сезон
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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