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Сегодня, 13:57

Дюков не давал обещаний о введении моратория на вылет в РПЛ

Сергей Федоров
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о возможном моратории на вылет команд из РПЛ.

«Негласная мартовская договоренность о введении моратория между мной и Хачатурянцем? В марте было заседание исполкома. Тогда было рассмотрено и предложение о моратории. Было принято решение о создании рабочей группы по этому вопросу. Как вы себе представляете, чтобы тогда я дал обещание, что никто не вылетит, а потом под камерами озвучивал другую позицию? Мы с вами обсуждали, что мораторий нарушает спортивный принцип», — сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что команды, занявшие 15-е и 16-е места в РПЛ, могут остаться в чемпионате России на следующий сезон, если будет введен мораторий на вылет, однако от этого предложения решили отказаться. «Рубин» и «Арсенал» следующий сезон проведут в ФНЛ.

РПЛ
Александр Дюков
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
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Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
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