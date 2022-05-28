Дюков не давал обещаний о введении моратория на вылет в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о возможном моратории на вылет команд из РПЛ.

«Негласная мартовская договоренность о введении моратория между мной и Хачатурянцем? В марте было заседание исполкома. Тогда было рассмотрено и предложение о моратории. Было принято решение о создании рабочей группы по этому вопросу. Как вы себе представляете, чтобы тогда я дал обещание, что никто не вылетит, а потом под камерами озвучивал другую позицию? Мы с вами обсуждали, что мораторий нарушает спортивный принцип», — сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что команды, занявшие 15-е и 16-е места в РПЛ, могут остаться в чемпионате России на следующий сезон, если будет введен мораторий на вылет, однако от этого предложения решили отказаться. «Рубин» и «Арсенал» следующий сезон проведут в ФНЛ.