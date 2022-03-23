Дюков: «Мы не оказываем финансовую поддержку клубам, за исключением академий»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о финансовой поддержке клубов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы не оказываем финансовую поддержку клубам, за исключением академий. Клубы могут рассчитывать на организационную поддержку. Сейчас непростая ситуация, мы ее мониторим. Но на данный момент нет оснований говорить, что какие-то клубы приостановят участие в турнире», — сказал он.