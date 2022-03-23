Дюков рассказал о формате нового лимита на легионеров в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков высказал свое отношение к возможному изменению лимита на легионеров в российском футболе.

— Вопрос касаемо регулирования использования иностранных футболистов в РПЛ. Была проделана большая аналитическая работа. Мы вышли на проект решения, который предполагает переход на следующее регулирование: в заявке клубов должно быть не менее 12 доморощенных игроков, 4 игрока подготовлены самим клубом, 8 игроков подготовлены на территории РФ. Доморощенный игрок — игрок, который прошел обучение в возрасте от 14-17 лет. Данное решение предполагает, что в заявку может быть включено до 13 недоморощенных игроков. На футбольном поле иностранных игроков должно быть не более 8. Обсуждалась мера с использованием платы за легионеров, создание некого фонда, средства которого идут на подготовку российских футболистов. Однако в данной ситуации считаем эту меру преждевременной. Она будет принята, как только стабилизируется финансовая ситуация, — заявил Дюков.

В Тинькофф РПЛ на данный момент лимит составляет «8 легионеров + 17 россиян» в заявке.

В начале июля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента, а также руководителей спортивных федераций заявил, что результаты сборной России на чемпионате Европы были неудовлетворительными, указав на засилье легионеров в клубах и перегретый рынок зарплат спортсменов.