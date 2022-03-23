Дюков: «По Fan ID у нас нет новой информации»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о ходе процесса введения Fan ID.

— По Fan ID у нас нет новой информации. У вас есть вся информация. Данный проект реализует правительство РФ. РФС, РПЛ и клубы ставят задачу договориться о такой концепции реализации этого законопроекта, чтобы для болельщиков было создано минимальное количество каких-то действий. Чтобы это было прозрачно. Наша задача — в диалоге с представителями министерств учесть ряд замечаний. То, что они были учтены, делает этот инструмент более удобным и прозрачным. С нашей точки зрения есть еще достаточно серьезные резервы для ее улучшения. В настоящий момент у нас нет дополнительной информации, — отметил Дюков.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Ранее она применялась на Кубке конфедерации 2017 года, чемпионате мира — 2018, а также на российских матчах чемпионата Европы в 2021 году.