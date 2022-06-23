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Сегодня, 17:20

Дюков рассказал, как будут регламентироваться выступления трансгендеров

Екатерина Звенигородская
,  
Севастиан Терлецкий
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как будут регламентироваться выступления трансгендеров в российском футболе.

— В последние годы в мировом спорте происходит трансформация — к мужчинам и женщинам добавились трансгендеры. РФС следит за тенденциями? Существуют ли какие-то нормативные акты, методика?

— Будут обращения, будем реагировать. Что вы предалгаете? Дать объявления? Давайте решать задачи по мере поступления.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам.

Футбол
РФС
Александр Дюков
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