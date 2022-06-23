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Дюков прокомментировал возможный уход Юри Алберто из «Зенита»

Екатерина Звенигородская
,  
Севастиан Терлецкий
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возможный уход нападющего «Зенита» Юри Алберто из клуба.

— «Зенит» условно ограбят на Юри Алберто. РФС разрешит клубу не платить транши за него его предыдущему клубу?

— Наверное, смысла платить нет.

— ФИФА может наложить на «Зенит» запрет на регистрацию игроков. РФС будет помогать клубу?
— Вопрос требует изучения. Решение незаконное. Это решение должен оспаривать клуб. Неправда, что РФС не помогает клубам. Если будут легальные основания для этого, безусловно, мы будем помогать. Это новая ситуация, которая требует изучения. Эта ситуация произошла вот только что.

В прошедшем сезоне Алберто забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

21 июня, в ФИФА заявили, что если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

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Александр Дюков
ФИФА
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