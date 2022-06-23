Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:33

Ткачук и Эннин покинули «Нижний Новгород»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в

«Нижний Новгород» на своем официальном сайте объявил об уходе двух футболистов — Дениса Ткачука и Ричлорда Эннина.

32-летний Ткачук в прошедшем сезоне провел за клуб 21 матч во всех турнирах и сделал три голевые передачи. На счету 23-летнего канадца Эннина — один гол и четыре голевые передачи в 21 матче.

У Эннина закончился срок аренды — он возвращается в юрмальский «Спартак», у Ткачука завершился контракт.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/82533/
Денис Ткачук
РПЛ
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 продуктов, улучшающих зрение
«Нуждов меня в свое время подсидел». Анфиса Резцова прокомментировала выборы президента СБР
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Бояринцев считает, что Зиньковский входит в число лучших полузащитников РПЛ
Гунько: «Нельзя говорить, что Зиньковского взяли на замену Бакаеву»
Дюков объяснил, почему не было принято предложение «Спартака» о переносе Суперкубка на другую дату
Дюков прокомментировал возможный уход Юри Алберто из «Зенита»
Источник: ВЭБ выйдет из состава акционеров ЦСКА до конца июня
Дюков рассказал, как будут регламентироваться выступления трансгендеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков прокомментировал возможный уход Юри Алберто из «Зенита»

Гунько: «Нельзя говорить, что Зиньковского взяли на замену Бакаеву»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости