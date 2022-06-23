Ткачук и Эннин покинули «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» на своем официальном сайте объявил об уходе двух футболистов — Дениса Ткачука и Ричлорда Эннина.

32-летний Ткачук в прошедшем сезоне провел за клуб 21 матч во всех турнирах и сделал три голевые передачи. На счету 23-летнего канадца Эннина — один гол и четыре голевые передачи в 21 матче.

У Эннина закончился срок аренды — он возвращается в юрмальский «Спартак», у Ткачука завершился контракт.