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Дюков прокомментировал решение ФИФА разрешить иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами

Екатерина Звенигородская
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

«На данный момент я знаю только несколько моментов это не носит массовый характер. Что касается данного решения, в ближайшее время выйдет заявление совместное с РПЛ и клубами: условно мы осуждает то решение, которое принято ФИФА. ФИФА постоянно заявляет, что футбол должен быть вне политики, но это решение противоречит уставу ФИФА, оно носит дискриминационны характер. Также возмутительно, что не было никаких предварительных консультаций со стороны ФИФА. Не предусмотрено также никаких финансовых механизмов в случае, если легионеры покинут клубы. Это очень опасный прецедент. Это решение могут принять в дальнейшем и в отношении других стран. Поддержим клубы, если они подадут апелляции по этому решению ФИФА», — заявил Дюков.

Также президент РФС ответил, когда иски организации будут рассматриваться в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

«Мы подали несколько исков. Заседание по первому иску 5 июля, 11 июля будет рассматриваться иск клубов, что касается второго нашего иска, который мы подали в мае, дата проведение заседания дата еще не определена», — сказал он.

Вчера, 21 июня, в ФИФА заявили, что если клубы, входящие в РФС, не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

Футбол
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Александр Дюков
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