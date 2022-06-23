Митрофанов: «Решение по стадиону «Факела» будет принято 1 июля»
Максим Митрофанов рассказал, что решение по стадиону «Факела» будет принято 1 июля
Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов рассказал, когда будет принято решение по стадиону «Факела».
— «Факел» проводит все необходимые работы. По нашим данным, нет никаких оснований, что стадион не примет сертификацию. Решение будет принято 1 июля, — сказал Митрофанов.
20 июня Telegram-канал «Факела» сообщил, что губернатор Воронежской области Александр Гусев проинспектировал подготовку Центрального стадиона профсоюзов. Она выходит на финишную прямую: готово к эксплуатации новое медиатабло, отремонтированы и покрашены мачты освещения, которые будут оснащены новыми прожекторами, прибывающими в Воронеж.
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14
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15
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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Химки – Зенит
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