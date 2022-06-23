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Митрофанов: «Решение по стадиону «Факела» будет принято 1 июля»

Максим Митрофанов рассказал, что решение по стадиону «Факела» будет принято 1 июля
Екатерина Звенигородская
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов рассказал, когда будет принято решение по стадиону «Факела».

— «Факел» проводит все необходимые работы. По нашим данным, нет никаких оснований, что стадион не примет сертификацию. Решение будет принято 1 июля, — сказал Митрофанов.

20 июня Telegram-канал «Факела» сообщил, что губернатор Воронежской области Александр Гусев проинспектировал подготовку Центрального стадиона профсоюзов. Она выходит на финишную прямую: готово к эксплуатации новое медиатабло, отремонтированы и покрашены мачты освещения, которые будут оснащены новыми прожекторами, прибывающими в Воронеж.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Максим Митрофанов
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