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Дюков объяснил, почему клубы РПЛ не поддержали расширение лиги

Дюков объяснил, почему клубы РПЛ не поддержали расширение лиги
Екатерина Звенигородская
,  
Севастиан Терлецкий
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Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему клубы РПЛ меняют свое решение относительно расширения лиги.

— По поводу расширения лиги. Очень разные мнения. На этой неделе только три клуба проголосовали за расширение. Почему так меняется позиция клубов: то они за, то они против?

— У меня есть только предположение. Они исходят из конкретного момента и ситуации. В сентябре для ряда клубов, наверно, это было более правильно расширить количество участников, сейчас такая необходимость отпала. Они руководствуются логистическими, коммерческими аспектами, из-за чего 16 клубов сейчас более оптимальный вариант, может весной ситуация изменится. Правильно вопрос задать им. Сокращать лигу тоже неправильно. Определенные вещи меняются. К управлению клубам приходят в том числе и тренеры, которые видят футбол более современно. Должно пройти сезон-два, возможно, все изменится.

20 мая прошло собрание руководителей клубов РПЛ, в ходе которого большинство клубов проголосовали против расширения лиги до 18 команд с сезона-2023/24.

Сообщалось, что за расширение выступили только «Урал», «Крылья Советов» и «Химки».

Футбол
РПЛ
Александр Дюков
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7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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