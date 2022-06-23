Дюков объяснил, почему клубы РПЛ не поддержали расширение лиги
Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему клубы РПЛ меняют свое решение относительно расширения лиги.
— По поводу расширения лиги. Очень разные мнения. На этой неделе только три клуба проголосовали за расширение. Почему так меняется позиция клубов: то они за, то они против?
— У меня есть только предположение. Они исходят из конкретного момента и ситуации. В сентябре для ряда клубов, наверно, это было более правильно расширить количество участников, сейчас такая необходимость отпала. Они руководствуются логистическими, коммерческими аспектами, из-за чего 16 клубов сейчас более оптимальный вариант, может весной ситуация изменится. Правильно вопрос задать им. Сокращать лигу тоже неправильно. Определенные вещи меняются. К управлению клубам приходят в том числе и тренеры, которые видят футбол более современно. Должно пройти сезон-два, возможно, все изменится.
20 мая прошло собрание руководителей клубов РПЛ, в ходе которого большинство клубов проголосовали против расширения лиги до 18 команд с сезона-2023/24.
Сообщалось, что за расширение выступили только «Урал», «Крылья Советов» и «Химки».
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Динамо – Ростов
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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Химки – Зенит
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