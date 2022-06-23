«Спартак» оригинально представил Зиньковского: «Ассисты будут»

«Спартак» опубликовал видео, в котором представил нового игрока команды — Антона Зиньковского.

«Лучший ассистент РПЛ — в «Спартаке»!», — написала пресс-служба клуба под видео.

Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до 30 мая 2027 года.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне 26-летний футболист сыграл за «Крылья Советов» 32 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что трансфер Зиньковского обойдется «Спартаку» в 240 миллионов рублей, а зарплата игрока в клубе составит около 6 миллионов рублей в месяц.