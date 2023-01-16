Президент «Оренбурга» рассказал, что по Стаматову было предложение от российского клуба

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что в клуб поступало предложение по защитнику Матео Стаматову. Переговоры по возможному трансферу игрока пока ведутся.

23-летний футболист в первой части сезона мало выходил на поле в составе «Оренбурга».

«По Стаматову было предложение от российского клуба, но мы не нашли понимания по цене вопроса. Переговоры о его переходе ведутся», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

В этом сезоне Стаматов провел 10 матчей, результативными действиями он не отметился. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.