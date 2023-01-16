Стрепетов считает, что Дзюба поможет решить многие моменты на поле в «Торпедо»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, что думает о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Талалаев, судя по всему, еще сомневается в вопросе Дзюбы. Но Артем — голеадор, а «Торпедо» обязательно нужен лидер и человек, который решает многие моменты на поле. А Дзюба может решать. И если игру поставить через Артема, а Андрей это может сделать, если все сойдется между игроком, тренером и руководителями клуба, то Дзюба поможет «Торпедо», я в этом не сомневаюсь», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.